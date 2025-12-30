Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|ATX-Performance im Blick
|
30.12.2025 15:58:56
Optimismus in Wien: So entwickelt sich der ATX nachmittags
Am Dienstag gewinnt der ATX um 14:29 Uhr via Wiener Börse 1,49 Prozent auf 5 326,33 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 153,843 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,012 Prozent stärker bei 5 248,57 Punkten, nach 5 247,96 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 5 237,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 326,33 Punkten.
ATX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 5 009,77 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 4 636,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wies der ATX 3 663,01 Punkte auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 45,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 326,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten erreicht.
ATX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell STRABAG SE (+ 2,66 Prozent auf 81,00 EUR), Vienna Insurance (+ 2,60 Prozent auf 67,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,38 Prozent auf 32,20 EUR), BAWAG (+ 2,06 Prozent auf 129,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,78 Prozent auf 102,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen CA Immobilien (-0,27 Prozent auf 22,52 EUR), Lenzing (+ 0,43 Prozent auf 23,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,55 Prozent auf 27,25 EUR), voestalpine (+ 0,69 Prozent auf 37,78 EUR) und CPI Europe (+ 0,83 Prozent auf 15,72 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 254 500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 39,263 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Die CPI Europe-Aktie verzeichnet mit 6,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Österreichische Post AGmehr Nachrichten
|
30.12.25
|Zuversicht in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Optimismus in Wien: So entwickelt sich der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
30.12.25
|Pluszeichen in Wien: ATX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
30.12.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
29.12.25
|ATX aktuell: ATX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Börse Wien: ATX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
29.12.25
|Stabiler Handel in Wien: ATX bewegt sich zum Handelsstart seitwärts (finanzen.at)