Optimismus in Wien: So entwickelt sich der ATX nachmittags

Am Dienstagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Am Dienstag gewinnt der ATX um 14:29 Uhr via Wiener Börse 1,49 Prozent auf 5 326,33 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 153,843 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,012 Prozent stärker bei 5 248,57 Punkten, nach 5 247,96 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 5 237,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 326,33 Punkten.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 5 009,77 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 4 636,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wies der ATX 3 663,01 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 45,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 326,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell STRABAG SE (+ 2,66 Prozent auf 81,00 EUR), Vienna Insurance (+ 2,60 Prozent auf 67,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,38 Prozent auf 32,20 EUR), BAWAG (+ 2,06 Prozent auf 129,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,78 Prozent auf 102,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen CA Immobilien (-0,27 Prozent auf 22,52 EUR), Lenzing (+ 0,43 Prozent auf 23,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,55 Prozent auf 27,25 EUR), voestalpine (+ 0,69 Prozent auf 37,78 EUR) und CPI Europe (+ 0,83 Prozent auf 15,72 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 254 500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 39,263 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die CPI Europe-Aktie verzeichnet mit 6,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at