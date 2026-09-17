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ATX Prime aktuell 17.09.2026 15:58:52

Optimismus in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags

Optimismus in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags

Der ATX Prime steigt aktuell.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,36 Prozent fester bei 3 352,78 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent stärker bei 3 341,09 Punkten in den Handel, nach 3 340,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 357,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 317,76 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,827 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, notierte der ATX Prime bei 3 299,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 230,33 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 2 284,85 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 26,13 Prozent zu. Bei 3 392,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5,44 Prozent auf 166,80 EUR), Erste Group Bank (+ 2,37 Prozent auf 121,00 EUR), Andritz (+ 1,80 Prozent auf 85,00 EUR), FACC (+ 1,55 Prozent auf 15,68 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,30 Prozent auf 18,72 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-8,47 Prozent auf 2,16 EUR), Raiffeisen (-6,71 Prozent auf 60,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,81 Prozent auf 4,50 EUR), Polytec (-2,24 Prozent auf 4,79 EUR) und Semperit (-2,17 Prozent auf 18,00 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 649 058 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 46,031 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Marinomed Biotech AG 4,50 0,00% Marinomed Biotech AG
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