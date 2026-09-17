Polytec Aktie
WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9
|ATX Prime aktuell
|
17.09.2026 15:58:52
Optimismus in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags
Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,36 Prozent fester bei 3 352,78 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent stärker bei 3 341,09 Punkten in den Handel, nach 3 340,88 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 357,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 317,76 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,827 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, notierte der ATX Prime bei 3 299,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 230,33 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 2 284,85 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 26,13 Prozent zu. Bei 3 392,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5,44 Prozent auf 166,80 EUR), Erste Group Bank (+ 2,37 Prozent auf 121,00 EUR), Andritz (+ 1,80 Prozent auf 85,00 EUR), FACC (+ 1,55 Prozent auf 15,68 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,30 Prozent auf 18,72 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-8,47 Prozent auf 2,16 EUR), Raiffeisen (-6,71 Prozent auf 60,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,81 Prozent auf 4,50 EUR), Polytec (-2,24 Prozent auf 4,79 EUR) und Semperit (-2,17 Prozent auf 18,00 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 649 058 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 46,031 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick
Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Semperit AG Holding
|
09:28
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime schlussendlich fester (finanzen.at)
|
17.09.26
|Optimismus in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags (finanzen.at)
|
17.09.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verliert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
17.09.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
14.09.26
|Montagshandel in Wien: ATX Prime schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
14.09.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime steigt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Semperit AG Holding
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.03.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.03.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.03.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|13.02.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|08.10.18
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|14.02.18
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|14.09.17
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|18.05.17
|Semperit Kauf
|Raiffeisen Centrobank AG
|24.04.17
|Semperit Halten
|Raiffeisen Centrobank AG
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|19.02.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|08.04.25
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|10.09.24
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|06.03.24
|Semperit Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|84,60
|-0,12%
|AT & S (AT&S)
|176,60
|5,62%
|Erste Group Bank AG
|119,80
|-2,20%
|FACC AG
|15,40
|-0,39%
|Kapsch TrafficCom AG
|4,43
|-0,45%
|Marinomed Biotech AG
|4,50
|0,00%
|OMV AG
|71,50
|-0,90%
|Polytec
|4,84
|-0,41%
|Raiffeisen
|61,95
|1,64%
|Semperit AG Holding
|17,70
|0,57%
|UNIQA Insurance AG
|18,24
|-2,67%
|Wolford AG
|2,18
|0,93%
|ZUMTOBEL AG
|4,05
|-0,74%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 348,68
|-0,52%