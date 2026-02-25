ATX
|
5 766,12
|
57,39
|
1,01 %
|Index im Blick
|
25.02.2026 12:26:55
Optimismus in Wien: So performt der ATX aktuell
Am Mittwoch geht es im ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,46 Prozent auf 5 735,06 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 167,802 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,111 Prozent höher bei 5 715,09 Punkten, nach 5 708,73 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 5 714,04 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 766,59 Zähler.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 1,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 5 519,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, stand der ATX noch bei 4 948,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 108,52 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,16 Prozent zu. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 3,40 Prozent auf 36,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,59 Prozent auf 42,04 EUR), BAWAG (+ 1,45 Prozent auf 132,80 EUR), DO (+ 1,39 Prozent auf 218,50 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,78 Prozent auf 103,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-3,99 Prozent auf 53,00 EUR), CPI Europe (-1,12 Prozent auf 15,96 EUR), Wienerberger (-0,64 Prozent auf 27,94 EUR), CA Immobilien (-0,39 Prozent auf 25,84 EUR) und OMV (-0,36 Prozent auf 55,05 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 127 815 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 41,632 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,16 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 766,12
|1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: US-Anleger in Kauflaune -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.