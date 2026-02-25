Optimismus in Wien: So performt der ATX aktuell

Am Mittwoch geht es im ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,46 Prozent auf 5 735,06 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 167,802 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,111 Prozent höher bei 5 715,09 Punkten, nach 5 708,73 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 5 714,04 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 766,59 Zähler.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 1,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 5 519,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, stand der ATX noch bei 4 948,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 108,52 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,16 Prozent zu. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 3,40 Prozent auf 36,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,59 Prozent auf 42,04 EUR), BAWAG (+ 1,45 Prozent auf 132,80 EUR), DO (+ 1,39 Prozent auf 218,50 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,78 Prozent auf 103,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-3,99 Prozent auf 53,00 EUR), CPI Europe (-1,12 Prozent auf 15,96 EUR), Wienerberger (-0,64 Prozent auf 27,94 EUR), CA Immobilien (-0,39 Prozent auf 25,84 EUR) und OMV (-0,36 Prozent auf 55,05 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 127 815 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 41,632 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,16 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at