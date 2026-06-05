Optimismus in Wien: So performt der ATX Prime aktuell

Am Mittag wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Am Freitag verbucht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,43 Prozent auf 3 033,90 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 3 021,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3 020,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 035,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 012,97 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 0,163 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 868,90 Punkte. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 05.03.2026, den Wert von 2 703,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 219,14 Punkte.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 14,14 Prozent zu Buche. Bei 3 047,50 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 3,20 Prozent auf 2,58 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,09 Prozent auf 4,00 EUR), Erste Group Bank (+ 2,38 Prozent auf 103,40 EUR), Wienerberger (+ 1,85 Prozent auf 24,24 EUR) und Raiffeisen (+ 1,71 Prozent auf 49,96 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil voestalpine (-3,85 Prozent auf 46,90 EUR), CA Immobilien (-3,56 Prozent auf 23,05 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,88 Prozent auf 5,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,82 Prozent auf 75,70 EUR) und FACC (-2,30 Prozent auf 16,16 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 106 191 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,035 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Die CPI Europe-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Mit 7,16 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at