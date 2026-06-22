Optimismus in Wien: So steht der ATX Prime mittags

Der ATX Prime wagt sich am Montagmittagnicht aus der Reserve.

Am Montag springt der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,14 Prozent auf 3 217,25 Punkte an. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,013 Prozent auf 3 212,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 212,66 Punkten am Vortag.

Bei 3 207,87 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 221,30 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wurde der ATX Prime mit 2 958,18 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 581,07 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Wert von 2 173,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 21,03 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 231,82 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,09 Prozent auf 237,50 EUR), STRABAG SE (+ 1,85 Prozent auf 88,30 EUR), FACC (+ 1,77 Prozent auf 18,40 EUR), voestalpine (+ 1,37 Prozent auf 44,30 EUR) und Andritz (+ 0,90 Prozent auf 78,70 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Warimpex (-6,25 Prozent auf 0,50 EUR), Wolford (-4,00 Prozent auf 2,40 EUR), Lenzing (-3,15 Prozent auf 27,65 EUR), Telekom Austria (-3,05 Prozent auf 9,87 EUR) und Vienna Insurance (-2,13 Prozent auf 64,20 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 98 625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,405 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,80 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at