FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|ATX Prime-Kursverlauf
|
22.06.2026 12:27:03
Optimismus in Wien: So steht der ATX Prime mittags
Am Montag springt der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,14 Prozent auf 3 217,25 Punkte an. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,013 Prozent auf 3 212,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 212,66 Punkten am Vortag.
Bei 3 207,87 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 221,30 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 22.05.2026, wurde der ATX Prime mit 2 958,18 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 581,07 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Wert von 2 173,08 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 21,03 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 231,82 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,09 Prozent auf 237,50 EUR), STRABAG SE (+ 1,85 Prozent auf 88,30 EUR), FACC (+ 1,77 Prozent auf 18,40 EUR), voestalpine (+ 1,37 Prozent auf 44,30 EUR) und Andritz (+ 0,90 Prozent auf 78,70 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Warimpex (-6,25 Prozent auf 0,50 EUR), Wolford (-4,00 Prozent auf 2,40 EUR), Lenzing (-3,15 Prozent auf 27,65 EUR), Telekom Austria (-3,05 Prozent auf 9,87 EUR) und Vienna Insurance (-2,13 Prozent auf 64,20 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 98 625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,405 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,80 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu FACC AG
|
12:27
|Optimismus in Wien: So steht der ATX Prime mittags (finanzen.at)
|
19.06.26
|Börse Wien: ATX Prime liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
19.06.26
|Schwacher Handel: ATX Prime am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.06.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
17.06.26