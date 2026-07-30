Optimismus in Wien: Zum Handelsende Gewinne im ATX Prime

Der ATX Prime erhöhte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 2,31 Prozent auf 3 179,69 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 3 107,80 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 107,88 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 091,70 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 185,27 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 0,082 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 30.06.2026, bei 3 177,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 865,52 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 299,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 19,62 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 12,75 Prozent auf 134,40 EUR), Andritz (+ 9,43 Prozent auf 81,20 EUR), Lenzing (+ 6,38 Prozent auf 23,35 EUR), AMAG (+ 5,15 Prozent auf 28,60 EUR) und BAWAG (+ 4,05 Prozent auf 174,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Marinomed Biotech (-10,71 Prozent auf 5,00 EUR), Verbund (-2,63 Prozent auf 57,35 EUR), Rosenbauer (-2,24 Prozent auf 61,00 EUR), ZUMTOBEL (-1,92 Prozent auf 4,08 EUR) und Addiko Bank (-1,85 Prozent auf 26,50 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 501 437 Aktien gehandelt. Mit 44,239 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at