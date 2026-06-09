Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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ATX-Performance 09.06.2026 09:30:00

Optimismus in Wien: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im ATX

Optimismus in Wien: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im ATX

Der ATX behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Um 09:12 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,92 Prozent höher bei 6 061,09 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 171,544 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,014 Prozent auf 6 005,02 Punkte an der Kurstafel, nach 6 005,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 995,04 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 061,09 Zählern.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 883,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wurde der ATX mit 5 308,39 Punkten gehandelt. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 4 435,93 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13,25 Prozent zu. Bei 6 167,48 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 6,77 Prozent auf 148,20 EUR), Erste Group Bank (+ 1,59 Prozent auf 102,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,50 Prozent auf 17,60 EUR), Palfinger (+ 0,90 Prozent auf 33,70 EUR) und STRABAG SE (+ 0,77 Prozent auf 91,70 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-2,01 Prozent auf 21,90 EUR), CA Immobilien (-0,45 Prozent auf 22,15 EUR), Verbund (-0,34 Prozent auf 58,85 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 59,40 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 28,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 32 940 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,850 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 145,20 4,61% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,85 -1,80% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 103,00 2,08% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,35 -0,53% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 22,15 -0,89% Lenzing AG
OMV AG 59,00 0,00% OMV AG
Österreichische Post AG 32,15 0,63% Österreichische Post AG
Palfinger AG 33,55 0,45% Palfinger AG
STRABAG SE 91,20 0,22% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 17,60 1,50% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 58,90 -0,25% Verbund AG
Vienna Insurance 59,30 -0,17% Vienna Insurance

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 051,31 0,76%

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