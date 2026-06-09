Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|ATX-Performance
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09.06.2026 09:30:00
Optimismus in Wien: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im ATX
Um 09:12 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,92 Prozent höher bei 6 061,09 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 171,544 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,014 Prozent auf 6 005,02 Punkte an der Kurstafel, nach 6 005,89 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 995,04 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 061,09 Zählern.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 883,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wurde der ATX mit 5 308,39 Punkten gehandelt. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 4 435,93 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13,25 Prozent zu. Bei 6 167,48 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 6,77 Prozent auf 148,20 EUR), Erste Group Bank (+ 1,59 Prozent auf 102,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,50 Prozent auf 17,60 EUR), Palfinger (+ 0,90 Prozent auf 33,70 EUR) und STRABAG SE (+ 0,77 Prozent auf 91,70 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-2,01 Prozent auf 21,90 EUR), CA Immobilien (-0,45 Prozent auf 22,15 EUR), Verbund (-0,34 Prozent auf 58,85 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 59,40 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 28,50 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Im ATX ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 32 940 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,850 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der ATX-Aktien
Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Erste Group Bank AG
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09:30
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09:30
|Optimismus in Wien: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im ATX (finanzen.at)
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|28.05.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|17.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|17.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|17.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|145,20
|4,61%
|CA Immobilien
|21,85
|-1,80%
|Erste Group Bank AG
|103,00
|2,08%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,35
|-0,53%
|Lenzing AG
|22,15
|-0,89%
|OMV AG
|59,00
|0,00%
|Österreichische Post AG
|32,15
|0,63%
|Palfinger AG
|33,55
|0,45%
|STRABAG SE
|91,20
|0,22%
|UNIQA Insurance AG
|17,60
|1,50%
|Verbund AG
|58,90
|-0,25%
|Vienna Insurance
|59,30
|-0,17%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 051,31
|0,76%