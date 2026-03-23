Optimismus in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Montag springt der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0,90 Prozent auf 12 431,42 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,477 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1,81 Prozent auf 12 097,52 Punkte an der Kurstafel, nach 12 320,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 12 527,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 053,51 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.02.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 871,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 242,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wurde der SMI mit 13 075,40 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 6,16 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Richemont (+ 4,95 Prozent auf 136,85 CHF), Amrize (+ 3,68 Prozent auf 43,41 CHF), Geberit (+ 2,89 Prozent auf 540,80 CHF), Partners Group (+ 2,85 Prozent auf 815,80 CHF) und Logitech (+ 2,72 Prozent auf 71,80 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Nestlé (-0,73 Prozent auf 75,31 CHF), Givaudan (-0,63 Prozent auf 2 661,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,37 Prozent auf 542,80 CHF), Novartis (+ 0,38 Prozent auf 116,04 CHF) und Roche (+ 0,43 Prozent auf 302,20 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 145 178 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 262,934 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at