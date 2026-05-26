Optimismus in Zürich: Anleger lassen SLI nachmittags steigen

Am Dienstag tendiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,71 Prozent höher bei 2 160,27 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,959 Prozent auf 2 165,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 144,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 167,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 153,17 Punkten verzeichnete.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Wert von 2 105,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, notierte der SLI bei 2 205,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, wies der SLI einen Stand von 2 008,41 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,432 Prozent zu. Bei 2 223,32 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Julius Bär (+ 3,88 Prozent auf 65,84 CHF), Holcim (+ 2,55 Prozent auf 75,72 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,79 Prozent auf 216,60 CHF), Amrize (+ 1,77 Prozent auf 39,72 CHF) und Sika (+ 1,70 Prozent auf 149,50 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Lindt (-1,48 Prozent auf 9 290,00 CHF), Sonova (-1,15 Prozent auf 206,80 CHF), Logitech (-0,66 Prozent auf 86,78 CHF), Straumann (-0,58 Prozent auf 89,38 CHF) und Givaudan (-0,56 Prozent auf 2 866,00 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 484 483 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 291,654 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at