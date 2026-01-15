Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI letztendlich steigen

Zum Handelsende tendierte der SPI im SIX-Handel 0,28 Prozent höher bei 18 595,00 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,377 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 592,20 Zählern und damit 0,261 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 543,84 Punkte).

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 18 642,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 558,56 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 0,725 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, wies der SPI einen Wert von 17 915,20 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 269,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, betrug der SPI-Kurs 15 724,34 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,93 Prozent zu. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 18 642,83 Punkten. Bei 18 075,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Ascom (+ 17,04 Prozent auf 4,19 CHF), VAT (+ 15,83 Prozent auf 503,40 CHF), Sulzer (+ 9,03 Prozent auf 173,80 CHF), Partners Group (+ 7,65 Prozent auf 1 090,00 CHF) und BELIMO (+ 6,66 Prozent auf 896,50 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Idorsia (-7,08 Prozent auf 3,55 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-5,42 Prozent auf 25,30 CHF), Curatis (-5,33 Prozent auf 16,00 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-4,98 Prozent auf 12,60 CHF) und Geberit (-4,14 Prozent auf 611,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 364 482 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 297,465 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at