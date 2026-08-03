Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|Kursentwicklung im Fokus
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03.08.2026 17:58:45
Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SLI schlussendlich steigen
Der SLI gewann im SIX-Handel zum Handelsschluss 0,25 Prozent auf 2 295,60 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,266 Prozent auf 2 295,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 289,83 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 304,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 293,98 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Der SLI stand vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 2 313,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der SLI bei 2 100,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, bei 1 968,77 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,72 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 327,92 Punkten. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 3,97 Prozent auf 85,34 CHF), Sonova (+ 3,91 Prozent auf 228,60 CHF), Partners Group (+ 3,27 Prozent auf 694,00 CHF), Straumann (+ 3,02 Prozent auf 102,90 CHF) und Amrize (+ 3,00 Prozent auf 40,87 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Sandoz (-2,68 Prozent auf 64,00 CHF), Holcim (-2,10 Prozent auf 71,80 CHF), Novartis (-1,66 Prozent auf 124,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,51 Prozent auf 202,60 CHF) und Galderma (-1,00 Prozent auf 174,00 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 862 811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 301,760 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,76 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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