SMI

14 486,10
-85,23
-0,58 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
SMI-Kursentwicklung 29.07.2026 09:28:54

Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Handelsstart steigen

Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Handelsstart steigen

Der SMI bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,51 Prozent stärker bei 14 646,34 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,671 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,296 Prozent auf 14 614,41 Punkte an der Kurstafel, nach 14 571,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 615,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 656,05 Punkten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,42 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 29.06.2026, bei 14 223,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, wies der SMI einen Stand von 13 031,90 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, erreichte der SMI einen Wert von 11 958,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 10,56 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 656,05 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit UBS (+ 3,13 Prozent auf 43,77 CHF), Novartis (+ 0,69 Prozent auf 131,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,67 Prozent auf 77,94 CHF), Swiss Life (+ 0,47 Prozent auf 949,20 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,44 Prozent auf 206,10 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Logitech (-7,77 Prozent auf 80,98 CHF), Geberit (-0,64 Prozent auf 529,00 CHF), Amrize (-0,56 Prozent auf 41,21 CHF), Partners Group (-0,49 Prozent auf 690,20 CHF) und Swiss Re (-0,44 Prozent auf 135,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 877 384 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 307,340 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,17 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 486,10 -0,58%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ausverkauf im Chipsektor setzt sich fort: ATX beendet Handel im Minus -- DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch letztlich tiefer. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen gaben ab. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen