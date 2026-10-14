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Index-Performance im Blick 14.10.2026 17:58:47

Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Ende des Mittwochshandels steigen

Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Ende des Mittwochshandels steigen

Der SPI entwickelte sich letztendlich positiv.

Am Mittwoch notierte der SPI via SIX zum Handelsende 1,17 Prozent fester bei 19 956,67 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,080 Prozent auf 19 740,99 Punkte an der Kurstafel, nach 19 725,15 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 981,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 740,99 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,81 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 19 538,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, lag der SPI-Kurs bei 20 036,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 147,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,40 Prozent nach oben. Bei 20 636,94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Newron PharmaceuticalsAz (+ 7,57 Prozent auf 7,96 CHF), Idorsia (+ 5,06 Prozent auf 4,24 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,37) Prozent auf 0,15 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,10 Prozent auf 18,79 CHF) und INTERROLL (+ 4,03 Prozent auf 1 446,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Addex Therapeutics (-9,40 Prozent auf 0,02 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,70 Prozent auf 49,60 CHF), Molecular Partners (-4,64 Prozent auf 3,08 CHF), OC Oerlikon (-3,09 Prozent auf 5,64 CHF) und Adecco SA (-3,02 Prozent auf 21,18 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 906 676 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 315,382 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 11,77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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