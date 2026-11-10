Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsende steigen

Am Dienstag verbuchte der SPI via SIX schlussendlich ein Plus in Höhe von 0,53 Prozent auf 21 144,31 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,630 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,636 Prozent auf 21 166,95 Punkte an der Kurstafel, nach 21 033,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 21 195,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 21 103,07 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 19 542,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 585,70 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 17 179,19 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,91 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 21 271,96 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 6,93 Prozent auf 0,02 CHF), DocMorris (+ 6,47 Prozent auf 18,60 CHF), Curatis (+ 5,49 Prozent auf 17,30 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,22 Prozent auf 1,21 CHF) und BioVersys (+ 4,44 Prozent auf 23,50 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen LEM (-7,22 Prozent auf 527,00 CHF), Gurit (-5,75 Prozent auf 49,20 CHF), WISeQey (-4,56 Prozent auf 6,69 USD), Adval Tech (-4,46 Prozent auf 42,80 CHF) und Xlife Sciences (-3,49 Prozent auf 8,30 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 446 904 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 346,109 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Bellevue-Aktie an.

Redaktion finanzen.at