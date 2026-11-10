SPI

21 107,94
-36,37
-0,17 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
SPI-Kursentwicklung 10.11.2026 17:58:47

Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsende steigen

Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsende steigen

Am Dienstagabend zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Dienstag verbuchte der SPI via SIX schlussendlich ein Plus in Höhe von 0,53 Prozent auf 21 144,31 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,630 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,636 Prozent auf 21 166,95 Punkte an der Kurstafel, nach 21 033,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 21 195,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 21 103,07 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 19 542,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 585,70 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 17 179,19 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,91 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 21 271,96 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 6,93 Prozent auf 0,02 CHF), DocMorris (+ 6,47 Prozent auf 18,60 CHF), Curatis (+ 5,49 Prozent auf 17,30 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,22 Prozent auf 1,21 CHF) und BioVersys (+ 4,44 Prozent auf 23,50 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen LEM (-7,22 Prozent auf 527,00 CHF), Gurit (-5,75 Prozent auf 49,20 CHF), WISeQey (-4,56 Prozent auf 6,69 USD), Adval Tech (-4,46 Prozent auf 42,80 CHF) und Xlife Sciences (-3,49 Prozent auf 8,30 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 446 904 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 346,109 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Bellevue-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SPI-Aktien
Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,02 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 45,40 -3,81% Adval Tech AG
ASMALLWORLD AG 1,35 7,14% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 330,00 -1,12% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,30 -0,82% Bellevue AG
BioVersys 23,40 -0,43% BioVersys
Curatis AG 16,50 -4,62% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 19,98 -1,87% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,54 0,00% EvoNext Holdings AG
Gurit Holding AG 54,00 2,27% Gurit Holding AG
LEM S.A. 575,00 0,35% LEM S.A.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 443,40 -0,76% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 44,05 -0,07% UBS
WISeQey 6,69 -4,56% WISeQey
Xlife Sciences AG 8,62 3,86% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 21 107,94 -0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Mittwochshandel freundlich -- DAX bleibt in Schlagdistanz zu Rekordhoch -- Mehrheitlich Gewinne in Asien - Hang Seng verliert gegen den Trend
Der heimische Aktienmarkt erlebt einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt kann ebenfalls Gewinne einfahren. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Gewinne zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen