SLI aktuell 05.03.2026 12:26:39

Optimismus in Zürich: Das macht der SLI am Donnerstagmittag

Optimismus in Zürich: Das macht der SLI am Donnerstagmittag

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Donnerstag verbucht der SLI um 12:08 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,22 Prozent auf 2 145,06 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,121 Prozent auf 2 142,90 Punkte an der Kurstafel, nach 2 140,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 126,36 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 151,09 Zählern.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der SLI bereits um 1,31 Prozent nach. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 05.02.2026, den Stand von 2 147,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, notierte der SLI bei 2 094,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 131,63 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,275 Prozent zurück. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 099,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Galderma (+ 7,25 Prozent auf 155,30 CHF), Partners Group (+ 1,85 Prozent auf 848,40 CHF), Holcim (+ 1,48 Prozent auf 68,74 CHF), Julius Bär (+ 1,31 Prozent auf 64,80 CHF) und Swiss Life (+ 0,93 Prozent auf 848,60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Sonova (-3,59 Prozent auf 195,90 CHF), Straumann (-1,54 Prozent auf 86,84 CHF), VAT (-1,12 Prozent auf 531,40 CHF), Kühne + Nagel International (-1,11 Prozent auf 178,45 CHF) und Sandoz (-0,81 Prozent auf 65,86 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 576 880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 312,238 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 5,88 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

