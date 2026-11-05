Optimismus in Zürich: Das macht der SLI am Donnerstagnachmittag

Der SLI steigt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,43 Prozent auf 2 427,58 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,338 Prozent auf 2 425,30 Punkte an der Kurstafel, nach 2 417,13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 417,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 433,53 Punkten erreichte.

SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 2,78 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 216,11 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 2 332,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2 022,65 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,86 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 433,53 Punkte. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Holcim (+ 2,73 Prozent auf 75,34 CHF), Swisscom (+ 2,60 Prozent auf 729,50 CHF), Sika (+ 2,25 Prozent auf 190,60 CHF), Swiss Re (+ 2,08 Prozent auf 159,35 CHF) und Amrize (+ 1,85 Prozent auf 36,35 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Logitech (-2,58 Prozent auf 80,88 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,44 Prozent auf 68,74 CHF), VAT (-1,93 Prozent auf 529,40 CHF), Julius Bär (-1,17 Prozent auf 70,72 CHF) und Roche (-0,88 Prozent auf 392,40 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 405 240 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 339,281 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,28 erwartet. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at