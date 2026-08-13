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Index-Performance im Fokus 13.08.2026 15:58:51

Optimismus in Zürich: Das macht der SLI am Nachmittag

Optimismus in Zürich: Das macht der SLI am Nachmittag

Für den SLI geht es derzeit aufwärts.

Am Donnerstag verbucht der SLI um 15:42 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,49 Prozent auf 2 333,14 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,159 Prozent auf 2 325,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 321,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 325,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 334,96 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,334 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 13.07.2026, den Wert von 2 288,38 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 2 106,27 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Stand von 1 992,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,47 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 4,29 Prozent auf 85,66 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,24 Prozent auf 210,20 CHF), Nestlé (+ 2,74 Prozent auf 81,23 CHF), Lindt (+ 1,50 Prozent auf 9 480,00 CHF) und Sandoz (+ 1,49 Prozent auf 73,72 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Amrize (-1,21 Prozent auf 37,69 CHF), Partners Group (-1,20 Prozent auf 722,00 CHF), Sika (-0,96 Prozent auf 191,25 CHF), Givaudan (-0,58 Prozent auf 3 261,00 CHF) und Roche (-0,44 Prozent auf 363,90 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 588 063 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 313,070 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,22 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Galderma 186,00 -2,36% Galderma
Givaudan AG 3 476,00 -0,17% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 225,10 0,45% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 10 040,00 -0,20% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 90,32 -0,24% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 86,17 -0,34% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 787,20 1,76% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 379,00 -2,02% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 77,32 -2,45% Sandoz
Sika AG 203,50 0,10% Sika AG
Swiss Re AG 148,40 0,61% Swiss Re AG
UBS 46,40 -0,13% UBS

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SLI 2 321,24 -0,26%

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