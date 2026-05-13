Optimismus in Zürich: Das macht der SLI mittags

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,43 Prozent höher bei 2 104,08 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,530 Prozent auf 2 106,13 Punkte an der Kurstafel, nach 2 095,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 112,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 100,71 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,322 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 13.04.2026, einen Wert von 2 108,17 Punkten auf. Der SLI wies vor drei Monaten, am 13.02.2026, einen Stand von 2 157,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wurde der SLI auf 2 002,01 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 2,18 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Zurich Insurance (+ 3,29 Prozent auf 558,80 CHF), UBS (+ 2,44 Prozent auf 35,72 CHF), Logitech (+ 1,73 Prozent auf 81,36 CHF), VAT (+ 1,72 Prozent auf 591,40 CHF) und Julius Bär (+ 1,41 Prozent auf 67,58 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Givaudan (-2,21 Prozent auf 2 701,00 CHF), Lindt (-1,29 Prozent auf 9 205,00 CHF), Geberit (-1,14 Prozent auf 505,00 CHF), Nestlé (-1,13 Prozent auf 76,45 CHF) und Galderma (-1,01 Prozent auf 161,75 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 834 935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 277,484 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at