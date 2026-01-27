Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|SIX-Handel im Fokus
|
27.01.2026 17:58:53
Optimismus in Zürich: Letztendlich Gewinne im SLI
Zum Handelsschluss tendierte der SLI im SIX-Handel 0,56 Prozent stärker bei 2 139,76 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,323 Prozent fester bei 2 134,74 Punkten, nach 2 127,86 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2 132,42 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 141,80 Zähler.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 2 140,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 040,84 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 27.01.2025, den Wert von 2 052,70 Punkten.
Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,522 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 116,01 Zählern markiert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Swisscom (+ 3,96 Prozent auf 629,50 CHF), ams-OSRAM (+ 2,55 Prozent auf 8,24 CHF), VAT (+ 2,35 Prozent auf 522,80 CHF), Sandoz (+ 2,04 Prozent auf 64,02 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,75 Prozent auf 61,46 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Sonova (-2,91 Prozent auf 213,20 CHF), Adecco SA (-1,97 Prozent auf 21,88 CHF), Logitech (-1,10 Prozent auf 72,24 CHF), Alcon (-1,09 Prozent auf 61,98 CHF) und Temenos (-1,02 Prozent auf 72,75 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 622 544 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 300,388 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,80 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,55 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
