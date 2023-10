Optimismus in Zürich: Letztendlich Gewinne im SPI

Der SPI entwickelte sich am Abend positiv.

Der SPI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 1,64 Prozent höher bei 14 365,85 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,887 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,761 Prozent auf 14 241,55 Punkte an der Kurstafel, nach 14 134,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 230,69 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 372,47 Zählern.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, den Stand von 14 429,81 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 10.07.2023, den Stand von 14 432,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2022, lag der SPI-Kurs bei 13 135,20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 2,29 Prozent zu Buche. Bei 15 314,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 616,90 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Talenthouse (+ 11,76 Prozent auf 0,00 CHF), Kudelski (+ 8,62 Prozent auf 1,58 CHF), DocMorris (+ 6,92 Prozent auf 52,20 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,69 Prozent auf 0,06 CHF) und Evolva (+ 5,63 Prozent auf 3,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil AIRESIS (-18,40 Prozent auf 0,51 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4,73 Prozent auf 5,64 CHF), Spexis (-4,35 Prozent auf 0,22 CHF), Arundel (-4,07 Prozent auf 0,24 CHF) und Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-3,38 Prozent auf 0,10 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 31 639 242 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 271,193 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,01 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at