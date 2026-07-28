Optimismus in Zürich: SLI am Dienstagmittag fester

Für den SLI geht es derzeit aufwärts.

Am Dienstag tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,56 Prozent fester bei 2 303,88 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,310 Prozent höher bei 2 298,23 Punkten, nach 2 291,12 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 293,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 305,47 Punkten.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 2 268,71 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 28.04.2026, den Wert von 2 099,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, stand der SLI noch bei 1 986,50 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,11 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 321,54 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Sika (+ 5,58 Prozent auf 170,25 CHF), Schindler (+ 2,36 Prozent auf 259,80 CHF), Nestlé (+ 1,84 Prozent auf 81,87 CHF), Geberit (+ 1,62 Prozent auf 526,00 CHF) und Givaudan (+ 1,58 Prozent auf 3 269,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil VAT (-1,06 Prozent auf 615,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,94 Prozent auf 78,26 CHF), Swiss Re (-0,55 Prozent auf 135,70 CHF), Sonova (-0,28 Prozent auf 217,40 CHF) und Alcon (-0,22 Prozent auf 55,56 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 920 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 303,365 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,17 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at