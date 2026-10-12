Optimismus in Zürich: SLI am Montagnachmittag mit Gewinnen

Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,50 Prozent auf 2 230,31 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,416 Prozent auf 2 228,35 Punkte an der Kurstafel, nach 2 219,11 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 232,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 224,09 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 2 219,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 2 283,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 2 022,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 3,69 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Galderma (+ 1,73 Prozent auf 167,80 CHF), Straumann (+ 1,65 Prozent auf 91,32 CHF), Sonova (+ 1,59 Prozent auf 268,80 CHF), Julius Bär (+ 0,96 Prozent auf 71,52 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,92 Prozent auf 230,60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil VAT (-1,19 Prozent auf 664,00 CHF), Lindt (-1,02 Prozent auf 7 770,00 CHF), Sika (-0,29 Prozent auf 173,30 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 629,00 CHF) und Richemont (+ 0,03 Prozent auf 170,35 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 127 608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 305,902 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,65 zu Buche schlagen. Mit 7,68 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at