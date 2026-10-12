VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SLI-Performance im Fokus
|
12.10.2026 15:58:51
Optimismus in Zürich: SLI am Montagnachmittag mit Gewinnen
Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,50 Prozent auf 2 230,31 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,416 Prozent auf 2 228,35 Punkte an der Kurstafel, nach 2 219,11 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 232,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 224,09 Einheiten.
SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 2 219,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 2 283,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 2 022,66 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 3,69 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Galderma (+ 1,73 Prozent auf 167,80 CHF), Straumann (+ 1,65 Prozent auf 91,32 CHF), Sonova (+ 1,59 Prozent auf 268,80 CHF), Julius Bär (+ 0,96 Prozent auf 71,52 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,92 Prozent auf 230,60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil VAT (-1,19 Prozent auf 664,00 CHF), Lindt (-1,02 Prozent auf 7 770,00 CHF), Sika (-0,29 Prozent auf 173,30 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 629,00 CHF) und Richemont (+ 0,03 Prozent auf 170,35 CHF) unter Druck.
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 127 608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 305,902 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,65 zu Buche schlagen. Mit 7,68 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
15:58
|Optimismus in Zürich: SLI am Montagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:58
|Starker Wochentag in Zürich: SMI liegt im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|SLI-Handel aktuell: Börsianer lassen SLI steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Zürich: So performt der SMI mittags (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Zürich: SLI steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|SIX-Handel: SMI startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
09.10.26
|Optimismus in Zürich: SLI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu VAT
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|32,67
|1,08%
|Galderma
|181,10
|2,20%
|Julius Bär
|76,78
|0,87%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|246,70
|-0,04%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 360,00
|-0,83%
|Partners Group AG
|641,80
|0,34%
|Richemont
|184,10
|0,49%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|386,05
|0,39%
|Sika AG
|186,85
|-0,08%
|Sonova AG
|288,20
|1,44%
|Straumann Holding AG
|98,00
|1,24%
|Swiss Re AG
|155,75
|0,55%
|Swisscom AG
|673,50
|-0,44%
|UBS
|42,96
|0,00%
|VAT
|715,20
|-1,13%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 235,13
|0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.