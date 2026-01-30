Optimismus in Zürich: SLI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Heute zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Um 15:42 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 0,43 Prozent auf 2 124,59 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,035 Prozent höher bei 2 116,26 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 115,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 127,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 116,20 Punkten.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 0,179 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, wurde der SLI auf 2 143,31 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 020,98 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 30.01.2025, einen Stand von 2 085,07 Punkten auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,23 Prozent. 2 185,70 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 099,01 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Givaudan (+ 1,95 Prozent auf 2 983,00 CHF), Adecco SA (+ 1,67 Prozent auf 21,86 CHF), Straumann (+ 1,59 Prozent auf 93,08 CHF), Alcon (+ 1,45 Prozent auf 62,76 CHF) und Richemont (+ 1,29 Prozent auf 149,70 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Lonza (-1,20 Prozent auf 527,60 CHF), Logitech (-0,86 Prozent auf 66,78 CHF), UBS (-0,49 Prozent auf 36,40 CHF), Sika (-0,37 Prozent auf 148,05 CHF) und Temenos (-0,29 Prozent auf 68,30 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 153 813 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 294,098 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,39 zu Buche schlagen. Mit 5,57 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

