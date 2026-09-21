Optimismus in Zürich: SLI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Montag erhöht sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 1,31 Prozent auf 2 244,51 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,746 Prozent auf 2 231,90 Punkte an der Kurstafel, nach 2 215,38 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 247,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 227,99 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der SLI einen Stand von 2 310,30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, mit 2 215,34 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 1 994,13 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,35 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 4,54 Prozent auf 225,50 CHF), Givaudan (+ 3,32 Prozent auf 3 357,00 CHF), VAT (+ 3,07 Prozent auf 631,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,70 Prozent auf 82,18 CHF) und Galderma (+ 2,28 Prozent auf 161,75 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Geberit (-1,45 Prozent auf 531,20 CHF), Helvetia Baloise (-0,45 Prozent auf 220,40 CHF), Holcim (-0,38 Prozent auf 67,30 CHF), Richemont (-0,15 Prozent auf 168,60 CHF) und Alcon (+ 0,04 Prozent auf 53,68 CHF) unter Druck.

Die teuersten SLI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2 296 527 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 300,430 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at