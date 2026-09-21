ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index-Performance
|
21.09.2026 15:58:34
Optimismus in Zürich: SLI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
Am Montag erhöht sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 1,31 Prozent auf 2 244,51 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,746 Prozent auf 2 231,90 Punkte an der Kurstafel, nach 2 215,38 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 247,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 227,99 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der SLI einen Stand von 2 310,30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, mit 2 215,34 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 1 994,13 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,35 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 4,54 Prozent auf 225,50 CHF), Givaudan (+ 3,32 Prozent auf 3 357,00 CHF), VAT (+ 3,07 Prozent auf 631,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,70 Prozent auf 82,18 CHF) und Galderma (+ 2,28 Prozent auf 161,75 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Geberit (-1,45 Prozent auf 531,20 CHF), Helvetia Baloise (-0,45 Prozent auf 220,40 CHF), Holcim (-0,38 Prozent auf 67,30 CHF), Richemont (-0,15 Prozent auf 168,60 CHF) und Alcon (+ 0,04 Prozent auf 53,68 CHF) unter Druck.
Die teuersten SLI-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2 296 527 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 300,430 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick
Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
15:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Optimismus in Zürich: SLI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich in Grün: So bewegt sich der SLI mittags (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:28
|STOXX-Handel: STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: Zum Start Gewinne im SMI (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|87,40
|3,33%
|Alcon AG
|56,84
|0,25%
|Amrize
|33,35
|1,80%
|Galderma
|171,80
|2,51%
|Geberit AG (N)
|562,00
|-1,40%
|Givaudan AG
|3 566,00
|3,78%
|Helvetia Baloise Holding AG
|233,20
|-0,43%
|Holcim AG
|71,34
|-0,11%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|237,60
|4,35%
|Partners Group AG
|660,40
|1,95%
|Richemont
|179,10
|0,25%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|387,00
|2,54%
|Swiss Re AG
|148,05
|0,85%
|UBS
|44,41
|1,14%
|VAT
|670,40
|3,55%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 246,24
|1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.