Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Kursverlauf
|
27.04.2026 09:29:12
Optimismus in Zürich: SLI beginnt Montagshandel mit Gewinnen
Um 09:12 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,01 Prozent nach oben auf 2 105,80 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,034 Prozent auf 2 104,97 Punkte an der Kurstafel, nach 2 105,69 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2 104,97 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 108,14 Zähler.
SLI auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, erreichte der SLI einen Wert von 1 999,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 139,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wurde der SLI mit 1 934,59 Punkten berechnet.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,10 Prozent nach unten. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.
Die Tops und Flops im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Amrize (+ 1,41 Prozent auf 45,27 CHF), Lonza (+ 0,75 Prozent auf 483,40 CHF), Alcon (+ 0,64 Prozent auf 59,68 CHF), UBS (+ 0,49 Prozent auf 32,70 CHF) und Holcim (+ 0,41 Prozent auf 73,10 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swisscom (-0,75 Prozent auf 664,00 CHF), Zurich Insurance (-0,66 Prozent auf 544,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,62 Prozent auf 184,85 CHF), Lindt (-0,51 Prozent auf 9 685,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,46 Prozent auf 77,54 CHF).
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 217 524 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 278,315 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus
2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
17:58
|Minuszeichen in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Zürich: SLI beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Zürich: SMI gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
24.04.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.04.26
|Börse Zürich in Rot: SMI verbucht Verluste (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|23.04.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|23.04.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|22.04.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|23.04.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|22.04.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|23.04.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|22.04.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.