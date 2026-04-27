Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 27.04.2026 09:29:12

Optimismus in Zürich: SLI beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Optimismus in Zürich: SLI beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Der SLI setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,01 Prozent nach oben auf 2 105,80 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,034 Prozent auf 2 104,97 Punkte an der Kurstafel, nach 2 105,69 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 104,97 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 108,14 Zähler.

SLI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, erreichte der SLI einen Wert von 1 999,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 139,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wurde der SLI mit 1 934,59 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,10 Prozent nach unten. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Amrize (+ 1,41 Prozent auf 45,27 CHF), Lonza (+ 0,75 Prozent auf 483,40 CHF), Alcon (+ 0,64 Prozent auf 59,68 CHF), UBS (+ 0,49 Prozent auf 32,70 CHF) und Holcim (+ 0,41 Prozent auf 73,10 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swisscom (-0,75 Prozent auf 664,00 CHF), Zurich Insurance (-0,66 Prozent auf 544,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,62 Prozent auf 184,85 CHF), Lindt (-0,51 Prozent auf 9 685,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,46 Prozent auf 77,54 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 217 524 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 278,315 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Analysen
23.04.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
23.04.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
23.04.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 ABB Equal Weight Barclays Capital
22.04.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!