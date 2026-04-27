Optimismus in Zürich: SLI beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Der SLI setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,01 Prozent nach oben auf 2 105,80 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,034 Prozent auf 2 104,97 Punkte an der Kurstafel, nach 2 105,69 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 104,97 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 108,14 Zähler.

SLI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, erreichte der SLI einen Wert von 1 999,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 139,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wurde der SLI mit 1 934,59 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,10 Prozent nach unten. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Amrize (+ 1,41 Prozent auf 45,27 CHF), Lonza (+ 0,75 Prozent auf 483,40 CHF), Alcon (+ 0,64 Prozent auf 59,68 CHF), UBS (+ 0,49 Prozent auf 32,70 CHF) und Holcim (+ 0,41 Prozent auf 73,10 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swisscom (-0,75 Prozent auf 664,00 CHF), Zurich Insurance (-0,66 Prozent auf 544,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,62 Prozent auf 184,85 CHF), Lindt (-0,51 Prozent auf 9 685,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,46 Prozent auf 77,54 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 217 524 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 278,315 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at