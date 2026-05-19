Optimismus in Zürich: SLI klettert

Der SLI verzeichnet am zweiten Tag der Woche Kursgewinne.

Am Dienstag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,73 Prozent höher bei 2 122,52 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,458 Prozent höher bei 2 116,69 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 107,04 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 137,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2 115,82 Einheiten.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, lag der SLI bei 2 167,65 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 19.02.2026, bei 2 188,38 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 2 027,18 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,32 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Lonza (+ 3,57 Prozent auf 485,00 CHF), Alcon (+ 2,26 Prozent auf 52,58 CHF), Partners Group (+ 2,09 Prozent auf 910,40 CHF), Nestlé (+ 1,62 Prozent auf 79,51 CHF) und Straumann (+ 1,44 Prozent auf 85,94 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,53 Prozent auf 79,82 CHF), Amrize (-1,29 Prozent auf 38,25 CHF), Kühne + Nagel International (-0,89 Prozent auf 172,35 CHF), Geberit (-0,44 Prozent auf 500,80 CHF) und Swiss Life (-0,26 Prozent auf 858,00 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 790 837 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 280,868 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at