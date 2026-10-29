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SLI-Kursverlauf 29.10.2026 15:58:47

Optimismus in Zürich: SLI legt am Nachmittag zu

Optimismus in Zürich: SLI legt am Nachmittag zu

SLI-Handel heute.

Der SLI legt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,41 Prozent auf 2 374,45 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,262 Prozent auf 2 347,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 341,55 Punkten am Vortag.

Bei 2 350,89 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 382,35 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 2,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der SLI bei 2 247,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, stand der SLI bei 2 311,08 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Stand von 2 017,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,39 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 382,35 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 5,83 Prozent auf 84,54 CHF), UBS (+ 3,26 Prozent auf 39,86 CHF), Novartis (+ 2,96 Prozent auf 133,04 CHF), Amrize (+ 2,93 Prozent auf 34,06 CHF) und Holcim (+ 2,82 Prozent auf 70,02 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen SGS SA (-1,01 Prozent auf 103,25 CHF), Schindler (-0,47 Prozent auf 299,00 CHF), Lindt (-0,42 Prozent auf 8 300,00 CHF), Sonova (-0,35 Prozent auf 282,20 CHF) und Logitech (-0,29 Prozent auf 81,78 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3 719 161 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 343,725 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 37,02 0,65% Amrize
Holcim AG 74,80 -1,06% Holcim AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 195,00 2,74% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 85,50 -3,50% Logitech S.A.
Novartis AG 144,06 -0,28% Novartis AG
Partners Group AG 695,20 -0,52% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 433,85 -0,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 89,58 -0,95% Sandoz
Schindler AG (PS) 328,20 1,23% Schindler AG (PS)
SGS SA 112,30 0,45% SGS SA
Sonova AG 307,80 1,02% Sonova AG
Swiss Re AG 165,55 1,75% Swiss Re AG
UBS 42,68 -0,72% UBS

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SLI 2 372,09 0,20%

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