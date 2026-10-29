Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|SLI-Kursverlauf
|
29.10.2026 15:58:47
Optimismus in Zürich: SLI legt am Nachmittag zu
Der SLI legt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,41 Prozent auf 2 374,45 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,262 Prozent auf 2 347,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 341,55 Punkten am Vortag.
Bei 2 350,89 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 382,35 Punkten den höchsten Stand markierte.
SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 2,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der SLI bei 2 247,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, stand der SLI bei 2 311,08 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Stand von 2 017,26 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,39 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 382,35 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
SLI-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 5,83 Prozent auf 84,54 CHF), UBS (+ 3,26 Prozent auf 39,86 CHF), Novartis (+ 2,96 Prozent auf 133,04 CHF), Amrize (+ 2,93 Prozent auf 34,06 CHF) und Holcim (+ 2,82 Prozent auf 70,02 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen SGS SA (-1,01 Prozent auf 103,25 CHF), Schindler (-0,47 Prozent auf 299,00 CHF), Lindt (-0,42 Prozent auf 8 300,00 CHF), Sonova (-0,35 Prozent auf 282,20 CHF) und Logitech (-0,29 Prozent auf 81,78 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3 719 161 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 343,725 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|
30.10.26
|Zuversicht in Zürich: SLI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Gewinne in Zürich: SLI nachmittags fester (finanzen.at)
|
30.10.26
|Aufschläge in Zürich: So performt der SLI mittags (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freundlicher Handel: SLI zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Optimismus in Zürich: SLI legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in Zürich: Börsianer lassen SLI steigen (finanzen.at)
|
29.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|37,02
|0,65%
|Holcim AG
|74,80
|-1,06%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 195,00
|2,74%
|Logitech S.A.
|85,50
|-3,50%
|Novartis AG
|144,06
|-0,28%
|Partners Group AG
|695,20
|-0,52%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|433,85
|-0,26%
|Sandoz
|89,58
|-0,95%
|Schindler AG (PS)
|328,20
|1,23%
|SGS SA
|112,30
|0,45%
|Sonova AG
|307,80
|1,02%
|Swiss Re AG
|165,55
|1,75%
|UBS
|42,68
|-0,72%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 372,09
|0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.