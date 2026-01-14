VAT Aktie
Optimismus in Zürich: SLI liegt im Plus
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,80 Prozent stärker bei 2 178,23 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,116 Prozent auf 2 163,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2 160,96 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 179,24 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 163,42 Zählern.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 0,383 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 087,68 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2 017,92 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1 934,37 Punkten.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sandoz (+ 3,61 Prozent auf 61,38 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,19 Prozent auf 184,65 CHF), Novartis (+ 1,97 Prozent auf 115,88 CHF), Swiss Re (+ 1,91 Prozent auf 127,80 CHF) und Sika (+ 1,81 Prozent auf 151,80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil ams-OSRAM (-2,61 Prozent auf 8,01 CHF), Adecco SA (-1,89 Prozent auf 22,88 CHF), VAT (-1,23 Prozent auf 435,40 CHF), Alcon (-1,12 Prozent auf 63,74 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,79 Prozent auf 60,40 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2 237 212 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 292,356 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der SLI-Mitglieder
2026 verzeichnet die ams-OSRAM-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
