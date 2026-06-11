Optimismus in Zürich: SLI mit grünem Vorzeichen

Mit dem SLI geht es am Donnerstagmittag aufwärts.

Um 12:10 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 0,51 Prozent auf 2 162,22 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,531 Prozent auf 2 139,83 Punkte an der Kurstafel, nach 2 151,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 162,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 139,83 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 2,08 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, wurde der SLI mit 2 097,34 Punkten gehandelt. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 11.03.2026, den Wert von 2 054,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, wies der SLI einen Stand von 2 014,39 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 0,523 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 3,55 Prozent auf 175,05 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,93 Prozent auf 81,14 CHF), VAT (+ 1,87 Prozent auf 641,40 CHF), Galderma (+ 1,65 Prozent auf 169,40 CHF) und Novartis (+ 0,99 Prozent auf 120,22 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Partners Group (-1,61 Prozent auf 696,20 CHF), Swisscom (-1,36 Prozent auf 650,50 CHF), Sika (-0,87 Prozent auf 148,30 CHF), Geberit (-0,83 Prozent auf 499,80 CHF) und Amrize (-0,80 Prozent auf 40,78 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 813 792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 275,101 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at