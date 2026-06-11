Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Index-Performance im Fokus
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11.06.2026 12:27:10
Optimismus in Zürich: SLI mit grünem Vorzeichen
Um 12:10 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 0,51 Prozent auf 2 162,22 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,531 Prozent auf 2 139,83 Punkte an der Kurstafel, nach 2 151,25 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 162,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 139,83 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 2,08 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, wurde der SLI mit 2 097,34 Punkten gehandelt. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 11.03.2026, den Wert von 2 054,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, wies der SLI einen Stand von 2 014,39 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 0,523 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 3,55 Prozent auf 175,05 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,93 Prozent auf 81,14 CHF), VAT (+ 1,87 Prozent auf 641,40 CHF), Galderma (+ 1,65 Prozent auf 169,40 CHF) und Novartis (+ 0,99 Prozent auf 120,22 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Partners Group (-1,61 Prozent auf 696,20 CHF), Swisscom (-1,36 Prozent auf 650,50 CHF), Sika (-0,87 Prozent auf 148,30 CHF), Geberit (-0,83 Prozent auf 499,80 CHF) und Amrize (-0,80 Prozent auf 40,78 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 813 792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 275,101 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick
Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|88,18
|2,92%
|Amrize
|44,12
|0,14%
|Galderma
|183,00
|1,67%
|Geberit AG (N)
|541,60
|-0,18%
|Novartis AG
|131,08
|2,50%
|Partners Group AG
|752,60
|-2,36%
|Richemont
|189,45
|4,15%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|355,10
|2,03%
|Sika AG
|160,40
|-0,22%
|Swiss Re AG
|131,55
|1,62%
|Swisscom AG
|702,00
|-1,20%
|UBS
|41,12
|1,41%
|VAT
|696,20
|3,08%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 163,00
|0,55%
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