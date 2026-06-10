Optimismus in Zürich: SLI mittags mit grünem Vorzeichen

Der SLI zeigt sich am Mittag wenig bewegt.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,01 Prozent höher bei 2 137,97 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,320 Prozent auf 2 144,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 137,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 149,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 136,39 Punkten verzeichnete.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,936 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, mit 2 101,11 Punkten bewertet. Der SLI wies vor drei Monaten, am 10.03.2026, einen Stand von 2 076,24 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 10.06.2025, den Stand von 2 017,44 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 0,605 Prozent nach. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 2,14 Prozent auf 621,40 CHF), Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 78,76 CHF), Roche (+ 1,25 Prozent auf 322,80 CHF), Amrize (+ 1,10 Prozent auf 41,35 CHF) und Swisscom (+ 0,69 Prozent auf 652,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Julius Bär (-2,26 Prozent auf 63,26 CHF), Straumann (-1,57 Prozent auf 93,78 CHF), UBS (-1,37 Prozent auf 37,40 CHF), Logitech (-1,16 Prozent auf 88,48 CHF) und Sonova (-0,88 Prozent auf 203,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 350 813 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 278,496 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,62 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at