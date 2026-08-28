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Marktbericht 28.08.2026 15:58:54

Optimismus in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags fester

Optimismus in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags fester

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Freitagnachmittag.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0,09 Prozent auf 2 310,83 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,393 Prozent auf 2 317,94 Punkte an der Kurstafel, nach 2 308,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2 310,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 320,01 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,028 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2 316,39 Punkten auf. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 2 147,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, stand der SLI bei 2 014,23 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,43 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 2,09 Prozent auf 195,05 CHF), Straumann (+ 1,95 Prozent auf 93,98 CHF), Givaudan (+ 1,74 Prozent auf 3 331,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,66 Prozent auf 220,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,36 Prozent auf 80,36 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Sandoz (-2,86 Prozent auf 68,52 CHF), Roche (-1,65 Prozent auf 358,00 CHF), Alcon (-1,51 Prozent auf 57,58 CHF), Sonova (-1,01 Prozent auf 234,40 CHF) und Partners Group (-0,80 Prozent auf 745,80 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 570 483 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312,561 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 85,66 1,44% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 61,58 -0,74% Alcon AG
Galderma 183,10 0,36% Galderma
Givaudan AG 3 565,00 1,97% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 235,60 1,64% Kühne + Nagel International AG (KN)
Partners Group AG 796,40 -0,70% Partners Group AG
Richemont 207,90 1,86% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 383,00 -1,36% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 73,36 -2,71% Sandoz
Sonova AG 251,20 -0,55% Sonova AG
Straumann Holding AG 100,70 2,42% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 151,00 1,17% Swiss Re AG
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