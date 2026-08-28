Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Marktbericht
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28.08.2026 15:58:54
Optimismus in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags fester
Um 15:42 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0,09 Prozent auf 2 310,83 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,393 Prozent auf 2 317,94 Punkte an der Kurstafel, nach 2 308,86 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2 310,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 320,01 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,028 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2 316,39 Punkten auf. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 2 147,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, stand der SLI bei 2 014,23 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,43 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 2,09 Prozent auf 195,05 CHF), Straumann (+ 1,95 Prozent auf 93,98 CHF), Givaudan (+ 1,74 Prozent auf 3 331,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,66 Prozent auf 220,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,36 Prozent auf 80,36 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Sandoz (-2,86 Prozent auf 68,52 CHF), Roche (-1,65 Prozent auf 358,00 CHF), Alcon (-1,51 Prozent auf 57,58 CHF), Sonova (-1,01 Prozent auf 234,40 CHF) und Partners Group (-0,80 Prozent auf 745,80 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 570 483 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312,561 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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