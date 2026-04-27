Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|Marktbericht
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27.04.2026 12:26:34
Optimismus in Zürich: SLI steigt mittags
Am Montag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,10 Prozent fester bei 2 107,81 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,034 Prozent schwächer bei 2 104,97 Punkten in den Montagshandel, nach 2 105,69 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 099,27 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 109,27 Zählern.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.03.2026, bei 1 999,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, stand der SLI noch bei 2 139,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, einen Stand von 1 934,59 Punkten.
Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,01 Prozent nach. Bei 2 223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.
Die Tops und Flops im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Lonza (+ 2,00 Prozent auf 489,40 CHF), UBS (+ 1,32 Prozent auf 32,97 CHF), Amrize (+ 1,25 Prozent auf 45,20 CHF), Geberit (+ 0,86 Prozent auf 537,40 CHF) und Richemont (+ 0,83 Prozent auf 151,55 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Helvetia Baloise (-1,66 Prozent auf 213,00 CHF), Lindt (-1,18 Prozent auf 9 620,00 CHF), Nestlé (-0,78 Prozent auf 80,54 CHF), Zurich Insurance (-0,73 Prozent auf 543,80 CHF) und Sonova (-0,63 Prozent auf 174,10 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 799 716 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 278,315 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,29 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,91 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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