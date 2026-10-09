Optimismus in Zürich: SLI verbucht schlussendlich Gewinne

Schlussendlich sprang der SLI im SIX-Handel um 1,01 Prozent auf 2 219,11 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,964 Prozent auf 2 218,10 Punkte an der Kurstafel, nach 2 196,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Freitag bei 2 222,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 210,94 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,133 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 2 225,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2 275,76 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 2 046,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,17 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sonova (+ 3,60 Prozent auf 264,60 CHF), UBS (+ 2,76 Prozent auf 39,90 CHF), SGS SA (+ 2,46 Prozent auf 96,44 CHF), Straumann (+ 2,30 Prozent auf 89,84 CHF) und Schindler (+ 2,03 Prozent auf 261,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-2,54 Prozent auf 81,98 CHF), Swisscom (-2,25 Prozent auf 629,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,68 Prozent auf 203,40 CHF), VAT (-0,30 Prozent auf 672,00 CHF) und Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 76,04 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 474 879 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 306,991 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,28 erwartet. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,78 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at