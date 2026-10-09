Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Index-Performance
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09.10.2026 17:58:50
Optimismus in Zürich: SLI verbucht schlussendlich Gewinne
Schlussendlich sprang der SLI im SIX-Handel um 1,01 Prozent auf 2 219,11 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,964 Prozent auf 2 218,10 Punkte an der Kurstafel, nach 2 196,92 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Freitag bei 2 222,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 210,94 Punkten erreichte.
SLI-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,133 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 2 225,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2 275,76 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 2 046,96 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,17 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sonova (+ 3,60 Prozent auf 264,60 CHF), UBS (+ 2,76 Prozent auf 39,90 CHF), SGS SA (+ 2,46 Prozent auf 96,44 CHF), Straumann (+ 2,30 Prozent auf 89,84 CHF) und Schindler (+ 2,03 Prozent auf 261,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-2,54 Prozent auf 81,98 CHF), Swisscom (-2,25 Prozent auf 629,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,68 Prozent auf 203,40 CHF), VAT (-0,30 Prozent auf 672,00 CHF) und Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 76,04 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 474 879 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 306,991 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,28 erwartet. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,78 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|32,32
|-0,71%
|Helvetia Baloise Holding AG
|218,80
|-0,64%
|Logitech S.A.
|87,68
|-3,20%
|Nestlé SA (Nestle)
|81,66
|-0,24%
|Partners Group AG
|639,60
|1,81%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|384,55
|1,20%
|Schindler AG (PS)
|281,20
|2,18%
|SGS SA
|103,65
|2,67%
|Sonova AG
|284,10
|3,65%
|Straumann Holding AG
|96,80
|2,76%
|Swiss Re AG
|154,90
|1,44%
|Swisscom AG
|676,50
|-2,10%
|UBS
|42,96
|2,43%
|VAT
|723,40
|0,72%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 219,11
|1,01%
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