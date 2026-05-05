Optimismus in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Gewinne

Der SLI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,57 Prozent stärker bei 2 093,44 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,000 Prozent auf 2 081,55 Punkte an der Kurstafel, nach 2 081,56 Punkten am Vortag.

Bei 2 078,64 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 096,71 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 2 067,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wurde der SLI auf 2 147,97 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, wies der SLI einen Stand von 1 986,03 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,68 Prozent abwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 4,93 Prozent auf 65,96 CHF), VAT (+ 3,21 Prozent auf 598,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,75 Prozent auf 80,58 CHF), Lonza (+ 2,30 Prozent auf 490,20 CHF) und Amrize (+ 2,21 Prozent auf 41,14 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Lindt (-1,47 Prozent auf 9 355,00 CHF), Swiss Life (-1,13 Prozent auf 894,80 CHF), Givaudan (-0,98 Prozent auf 2 735,00 CHF), Nestlé (-0,77 Prozent auf 77,57 CHF) und Sika (-0,49 Prozent auf 141,80 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 631 219 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 276,374 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at