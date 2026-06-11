Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Index-Performance im Fokus
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11.06.2026 17:59:02
Optimismus in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Gewinne
Der SLI schloss nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 2 153,65 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,531 Prozent auf 2 139,83 Punkte an der Kurstafel, nach 2 151,25 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 139,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 169,63 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,68 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 11.05.2026, den Wert von 2 097,34 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, bei 2 054,09 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 11.06.2025, den Stand von 2 014,39 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,124 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 3,91 Prozent auf 654,20 CHF), Richemont (+ 2,72 Prozent auf 173,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,11 Prozent auf 81,28 CHF), Novartis (+ 2,10 Prozent auf 121,54 CHF) und Galderma (+ 1,14 Prozent auf 168,55 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Partners Group (-3,00 Prozent auf 686,40 CHF), Sonova (-2,56 Prozent auf 198,00 CHF), Geberit (-2,10 Prozent auf 493,40 CHF), Sika (-2,07 Prozent auf 146,50 CHF) und Straumann (-2,06 Prozent auf 92,32 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 4 190 328 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 275,101 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,69 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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