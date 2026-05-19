Optimismus in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Am Dienstag steht der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,75 Prozent im Plus bei 2 122,84 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,458 Prozent auf 2 116,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 107,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 115,82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 137,10 Punkten.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, lag der SLI bei 2 167,65 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 19.02.2026, den Wert von 2 188,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, betrug der SLI-Kurs 2 027,18 Punkte.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 1,31 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Lonza (+ 4,21 Prozent auf 488,00 CHF), Sonova (+ 3,52 Prozent auf 200,00 CHF), Alcon (+ 2,72) Prozent auf 52,82 CHF), Roche (+ 2,42 Prozent auf 329,50 CHF) und Nestlé (+ 2,12 Prozent auf 79,90 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Geberit (-1,81 Prozent auf 493,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,70 Prozent auf 79,68 CHF), Kühne + Nagel International (-1,27 Prozent auf 171,70 CHF), Julius Bär (-1,12 Prozent auf 67,28 CHF) und Swiss Life (-1,05 Prozent auf 851,20 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 848 943 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 280,868 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Zurich Insurance-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,74 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at