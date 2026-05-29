Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|SLI-Marktbericht
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29.05.2026 17:58:29
Optimismus in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels stärker
Am Freitag bewegte sich der SLI via SIX schlussendlich 0,63 Prozent stärker bei 2 160,78 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,213 Prozent auf 2 151,75 Punkte an der Kurstafel, nach 2 147,18 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 148,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 168,52 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,221 Prozent nach unten. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 29.04.2026, bei 2 086,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der SLI einen Wert von 2 215,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.05.2025, notierte der SLI bei 1 988,60 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,456 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 8,19 Prozent auf 94,90 CHF), Straumann (+ 5,46 Prozent auf 94,72 CHF), Galderma (+ 2,71 Prozent auf 166,55 CHF), Richemont (+ 2,05 Prozent auf 168,90 CHF) und Julius Bär (+ 1,91 Prozent auf 64,02 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Givaudan (-0,92 Prozent auf 2 900,00 CHF), Partners Group (-0,70 Prozent auf 827,20 CHF), Nestlé (-0,49 Prozent auf 79,44 CHF), Swiss Re (-0,42 Prozent auf 117,70 CHF) und Novartis (-0,37 Prozent auf 117,82 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 8 280 773 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 288,389 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus
Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,69 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,84 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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