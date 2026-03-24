Optimismus in Zürich: SMI am Dienstagmittag im Aufwind

Der SMI legt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,63 Prozent auf 12 467,76 Punkte zu. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,473 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,293 Prozent fester bei 12 425,98 Punkten, nach 12 389,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 12 352,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 470,70 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Der SMI erreichte vor einem Monat, am 24.02.2026, einen Stand von 13 997,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der SMI 13 242,80 Punkte auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 24.03.2025, den Stand von 13 000,24 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 5,88 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 063,53 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Nestlé (+ 1,80 Prozent auf 76,20 CHF), Lonza (+ 1,48 Prozent auf 474,30 CHF), Swisscom (+ 1,31 Prozent auf 698,50 CHF), Richemont (+ 1,13 Prozent auf 138,55 CHF) und Sika (+ 1,13 Prozent auf 129,85 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil UBS (-0,41 Prozent auf 29,29 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,25 Prozent auf 64,62 CHF), Roche (+ 0,10 Prozent auf 304,20 CHF), Geberit (+ 0,22 Prozent auf 537,00 CHF) und Amrize (+ 0,49 Prozent auf 43,45 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 038 263 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 264,915 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at