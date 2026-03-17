Optimismus in Zürich: SMI am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Für den SMI geht es heute aufwärts.

Am Dienstag tendiert der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,79 Prozent stärker bei 12 983,55 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,547 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,325 Prozent auf 12 840,31 Punkte an der Kurstafel, nach 12 882,20 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 837,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 12 995,31 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.02.2026, bei 13 752,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, betrug der SMI-Kurs 13 028,62 Punkte. Der SMI wies vor einem Jahr, am 17.03.2025, einen Stand von 13 058,12 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1,99 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 685,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Logitech (+ 3,31 Prozent auf 76,74 CHF), Partners Group (+ 2,50 Prozent auf 828,20 CHF), Swiss Re (+ 2,46) Prozent auf 133,20 CHF), Amrize (+ 2,27 Prozent auf 44,55 CHF) und UBS (+ 2,17 Prozent auf 30,15 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Kühne + Nagel International (-1,62 Prozent auf 169,80 CHF), Alcon (-0,43 Prozent auf 60,90 CHF), Geberit (-0,21 Prozent auf 558,60 CHF), Richemont (-0,07 Prozent auf 137,80 CHF) und Swisscom (+ 0,28 Prozent auf 723,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 968 837 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 283,189 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,37 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,15 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at