Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Index-Performance
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03.09.2026 12:26:57
Optimismus in Zürich: SMI am Mittag fester
Um 12:09 Uhr verbucht der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,10 Prozent auf 14 377,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,645 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,042 Prozent auf 14 356,93 Punkte an der Kurstafel, nach 14 362,97 Punkten am Vortag.
Bei 14 391,04 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 321,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SMI-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,014 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, betrug der SMI-Kurs 14 371,77 Punkte. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der SMI mit 13 218,32 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, betrug der SMI-Kurs 12 200,00 Punkte.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,53 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
SMI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 2,10 Prozent auf 80,78 CHF), Partners Group (+ 1,96 Prozent auf 686,00 CHF), Givaudan (+ 1,68 Prozent auf 3 259,00 CHF), Roche (+ 1,37 Prozent auf 354,00 CHF) und Holcim (+ 1,16 Prozent auf 71,80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Richemont (-2,64 Prozent auf 184,55 CHF), Alcon (-1,08 Prozent auf 58,72 CHF), UBS (-0,74 Prozent auf 44,31 CHF), Nestlé (-0,55 Prozent auf 78,20 CHF) und Lonza (-0,10 Prozent auf 582,80 CHF).
Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 442 194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 294,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick
Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|82,34
|0,22%
|Alcon AG
|62,54
|0,32%
|Givaudan AG
|3 473,00
|2,09%
|Holcim AG
|76,34
|1,41%
|Logitech S.A.
|86,08
|-0,14%
|Lonza AG (N)
|622,20
|0,42%
|Nestlé SA (Nestle)
|83,27
|0,08%
|Partners Group AG
|729,00
|2,02%
|Richemont
|196,75
|-2,21%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|377,41
|1,98%
|Swiss Re AG
|152,10
|1,06%
|UBS
|47,25
|-0,25%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 366,59
|0,03%