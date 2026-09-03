Holcim Aktie

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WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

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Index-Performance 03.09.2026 12:26:57

Optimismus in Zürich: SMI am Mittag fester

Optimismus in Zürich: SMI am Mittag fester

Der SMI zeigt sich am Donnerstagmittag kaum verändert.

Um 12:09 Uhr verbucht der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,10 Prozent auf 14 377,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,645 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,042 Prozent auf 14 356,93 Punkte an der Kurstafel, nach 14 362,97 Punkten am Vortag.

Bei 14 391,04 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 321,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,014 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, betrug der SMI-Kurs 14 371,77 Punkte. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der SMI mit 13 218,32 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, betrug der SMI-Kurs 12 200,00 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,53 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 2,10 Prozent auf 80,78 CHF), Partners Group (+ 1,96 Prozent auf 686,00 CHF), Givaudan (+ 1,68 Prozent auf 3 259,00 CHF), Roche (+ 1,37 Prozent auf 354,00 CHF) und Holcim (+ 1,16 Prozent auf 71,80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Richemont (-2,64 Prozent auf 184,55 CHF), Alcon (-1,08 Prozent auf 58,72 CHF), UBS (-0,74 Prozent auf 44,31 CHF), Nestlé (-0,55 Prozent auf 78,20 CHF) und Lonza (-0,10 Prozent auf 582,80 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 442 194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 294,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 82,34 0,22% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 62,54 0,32% Alcon AG
Givaudan AG 3 473,00 2,09% Givaudan AG
Holcim AG 76,34 1,41% Holcim AG
Logitech S.A. 86,08 -0,14% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 622,20 0,42% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 83,27 0,08% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 729,00 2,02% Partners Group AG
Richemont 196,75 -2,21% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 377,41 1,98% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 152,10 1,06% Swiss Re AG
UBS 47,25 -0,25% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 366,59 0,03%

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