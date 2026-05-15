Optimismus in Zürich: SMI am Mittag in der Gewinnzone

Der SMI zeigt sich heute wenig bewegt.

Am Freitag notiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,10 Prozent höher bei 13 225,97 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,566 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,248 Prozent auf 13 245,77 Punkte an der Kurstafel, nach 13 212,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Freitag bei 13 304,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 220,43 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 1,14 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der SMI mit 13 219,58 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 600,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, lag der SMI noch bei 12 227,28 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,161 Prozent zurück. Bei 14 063,53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Roche (+ 1,88 Prozent auf 326,00 CHF), Alcon (+ 1,75 Prozent auf 50,48 CHF), Swiss Life (+ 1,38 Prozent auf 849,20 CHF), Swiss Re (+ 1,34 Prozent auf 121,05 CHF) und Nestlé (+ 0,99 Prozent auf 77,64 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Holcim (-4,17 Prozent auf 73,08 CHF), Sika (-1,84 Prozent auf 138,35 CHF), Logitech (-1,82 Prozent auf 79,72 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,71 Prozent auf 81,44 CHF) und UBS (-1,66 Prozent auf 35,62 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 985 868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 278,431 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at