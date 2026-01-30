Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Kursentwicklung
|
30.01.2026 12:27:05
Optimismus in Zürich: SMI am Mittag in Grün
Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,30 Prozent höher bei 13 188,00 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,535 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,078 Prozent stärker bei 13 158,22 Punkten, nach 13 147,93 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 153,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 190,73 Punkten lag.
So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0,486 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, stand der SMI noch bei 13 267,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, stand der SMI bei 12 309,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, stand der SMI noch bei 12 604,54 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,448 Prozent. Bei 13 528,67 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 941,92 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Givaudan (+ 2,46 Prozent auf 2 998,00 CHF), Richemont (+ 1,69 Prozent auf 150,30 CHF), Sonova (+ 0,62 Prozent auf 211,80 CHF), Swiss Life (+ 0,47 Prozent auf 849,40 CHF) und Alcon (+ 0,45 Prozent auf 62,14 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Lonza (-0,90 Prozent auf 529,20 CHF), Sika (-0,37 Prozent auf 148,05 CHF), Partners Group (-0,29 Prozent auf 1 049,50 CHF), Swisscom (-0,24 Prozent auf 630,50 CHF) und Holcim (+ 0,00 Prozent auf 79,60 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 622 689 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 294,098 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,05 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Partners Group AG
|
30.01.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert mittags (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Zürich: SMI am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aufschläge in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aufschläge in Zürich: SLI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zuversicht in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
29.01.26
|BlackRock and Partners Group Launch First-of-Its-Kind Private Markets SMA for Wealth Platforms (EQS Group)
|
29.01.26
|Börse Zürich: SMI mittags stärker (finanzen.at)
Analysen zu Partners Group AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|72,72
|-0,16%
|Alcon AG
|68,44
|1,09%
|Givaudan AG
|3 253,00
|0,99%
|Holcim AG
|86,74
|-1,03%
|Lonza AG (N)
|573,20
|-2,28%
|Partners Group AG
|1 146,00
|-0,82%
|Richemont
|163,05
|0,83%
|Roche AG (Genussschein)
|350,70
|1,07%
|Sika AG
|161,30
|-0,83%
|Sonova AG
|229,80
|-0,56%
|Swiss Life AG (N)
|925,00
|-1,11%
|Swiss Re AG
|134,85
|-0,30%
|Swisscom AG
|691,50
|-0,36%
|UBS
|39,74
|-0,95%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 188,26
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.