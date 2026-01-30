Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

Kursentwicklung 30.01.2026 12:27:05

Optimismus in Zürich: SMI am Mittag in Grün

Optimismus in Zürich: SMI am Mittag in Grün

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,30 Prozent höher bei 13 188,00 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,535 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,078 Prozent stärker bei 13 158,22 Punkten, nach 13 147,93 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 153,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 190,73 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0,486 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, stand der SMI noch bei 13 267,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, stand der SMI bei 12 309,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, stand der SMI noch bei 12 604,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,448 Prozent. Bei 13 528,67 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 941,92 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Givaudan (+ 2,46 Prozent auf 2 998,00 CHF), Richemont (+ 1,69 Prozent auf 150,30 CHF), Sonova (+ 0,62 Prozent auf 211,80 CHF), Swiss Life (+ 0,47 Prozent auf 849,40 CHF) und Alcon (+ 0,45 Prozent auf 62,14 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Lonza (-0,90 Prozent auf 529,20 CHF), Sika (-0,37 Prozent auf 148,05 CHF), Partners Group (-0,29 Prozent auf 1 049,50 CHF), Swisscom (-0,24 Prozent auf 630,50 CHF) und Holcim (+ 0,00 Prozent auf 79,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 622 689 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 294,098 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,05 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Partners Group AG

Analysen zu Partners Group AG

