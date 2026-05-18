Optimismus in Zürich: SMI am Nachmittag freundlich

Am Montag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,17 Prozent stärker bei 13 242,95 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,567 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,903 Prozent auf 13 100,74 Punkte an der Kurstafel, nach 13 220,17 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13 099,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 247,32 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, notierte der SMI bei 13 426,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wurde der SMI mit 13 807,04 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 335,09 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,033 Prozent zurück. 14 063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Swiss Re (+ 2,43 Prozent auf 124,40 CHF), Alcon (+ 1,94 Prozent auf 51,40 CHF), Zurich Insurance (+ 1,52 Prozent auf 574,20 CHF), Swiss Life (+ 1,34 Prozent auf 859,60 CHF) und UBS (+ 1,22 Prozent auf 36,41 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Holcim (-1,91 Prozent auf 71,02 CHF), Kühne + Nagel International (-1,49 Prozent auf 172,45 CHF), Roche (-0,81 Prozent auf 320,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,66 Prozent auf 81,50 CHF) und Amrize (-0,44 Prozent auf 38,74 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 675 072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 280,929 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,50 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at