Optimismus in Zürich: SMI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Der SMI zeigt sich am Montag kaum verändert.

Am Montag geht es im SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0,01 Prozent auf 13 423,28 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,552 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,371 Prozent leichter bei 13 372,06 Punkten, nach 13 421,82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Montag bei 13 371,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 433,19 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 12.12.2025, wurde der SMI mit 12 887,48 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der SMI auf 12 481,41 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wies der SMI 11 791,91 Punkte auf.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Lonza (+ 2,46 Prozent auf 567,20 CHF), Alcon (+ 1,76 Prozent auf 64,82 CHF), Partners Group (+ 0,88 Prozent auf 1 031,50 CHF), Sonova (+ 0,66 Prozent auf 213,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,57 Prozent auf 177,35 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Holcim (-1,30 Prozent auf 78,84 CHF), Logitech (-1,06 Prozent auf 76,52 CHF), Swiss Life (-1,01 Prozent auf 883,80 CHF), Swiss Re (-0,67 Prozent auf 126,70 CHF) und UBS (-0,50 Prozent auf 37,96 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 539 701 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 291,624 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

