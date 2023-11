Optimismus in Zürich: SMI auf grünem Terrain

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,62 Prozent höher bei 10 569,40 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,163 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,375 Prozent fester bei 10 543,23 Punkten, nach 10 503,89 Punkten am Vortag.

Bei 10 609,79 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 531,27 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,85 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 02.10.2023, wies der SMI einen Stand von 10 863,65 Punkten auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 02.08.2023, den Wert von 11 212,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.11.2022, wies der SMI 10 806,23 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 3,73 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 251,33 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Geberit (+ 11,63 Prozent auf 471,40 CHF), Sika (+ 5,16 Prozent auf 226,30 CHF), Sonova (+ 3,04 Prozent auf 223,90 CHF), Richemont (+ 2,72 Prozent auf 109,70 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 2,69 Prozent auf 248,30 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swisscom (-4,98 Prozent auf 522,40 CHF), Novartis (-1,06 Prozent auf 84,31 CHF), Swiss Re (-0,54 Prozent auf 100,40 CHF), Zurich Insurance (-0,14 Prozent auf 436,20 CHF) und Roche (-0,08 Prozent auf 237,50 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 971 333 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 264,612 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

