Kühne + Nagel International Aktie

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

SMI-Kursverlauf 06.02.2026 17:58:41

Optimismus in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Für den SMI ging es letztendlich aufwärts.

Am Freitag erhöhte sich der SMI via SIX zum Handelsende um 0,27 Prozent auf 13 503,06 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,592 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,482 Prozent auf 13 401,10 Punkte an der Kurstafel, nach 13 466,04 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 347,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 13 521,83 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 2,43 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wies der SMI 13 322,15 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, wies der SMI 12 298,86 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 624,20 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 587,80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 941,92 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 3,26 Prozent auf 76,70 CHF), Logitech (+ 1,41 Prozent auf 70,36 CHF), Sika (+ 0,84 Prozent auf 156,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,69 Prozent auf 66,90 CHF) und Nestlé (+ 0,59 Prozent auf 78,89 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Sonova (-1,44 Prozent auf 205,80 CHF), Alcon (-0,98 Prozent auf 60,74 CHF), Roche (-0,64 Prozent auf 356,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,58 Prozent auf 186,95 CHF) und UBS (-0,44 Prozent auf 33,85 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4 974 970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 311,321 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,50 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 73,06 1,02% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 66,60 0,45% Alcon AG
Holcim AG 83,98 4,09% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 204,30 -0,15% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 77,34 2,74% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 85,85 0,77% Nestlé SA (Nestle)
Roche AG (Genussschein) 356,40 -0,64% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 170,80 1,94% Sika AG
Sonova AG 224,80 -1,06% Sonova AG
Swiss Re AG 139,75 1,01% Swiss Re AG
UBS 37,14 -0,11% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 503,06 0,27%

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

