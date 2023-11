Optimismus in Zürich: SMI-Börsianer greifen zu

Um 12:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,60 Prozent stärker bei 10 659,01 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,176 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 608,73 Zählern und damit 0,129 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10 595,06 Punkte).

Im Tagestief notierte der SMI bei 10 585,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 668,54 Punkten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,593 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.10.2023, bei 10 822,24 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 09.08.2023, einen Wert von 11 081,54 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.11.2022, stand der SMI noch bei 10 904,33 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 verlor der Index bereits um 2,91 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,32 Prozent auf 32,33 CHF), Lonza (+ 1,97 Prozent auf 341,00 CHF), Geberit (+ 1,87 Prozent auf 464,10 CHF), Partners Group (+ 1,75 Prozent auf 1 046,50 CHF) und Givaudan (+ 1,47 Prozent auf 3 108,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Swiss Life (-0,91 Prozent auf 546,60 CHF), UBS (-0,63 Prozent auf 22,21 CHF), Novartis (-0,46 Prozent auf 84,49 CHF), Swiss Re (-0,34 Prozent auf 98,36 CHF) und Holcim (+ 0,13 Prozent auf 59,46 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 445 003 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 267,650 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,79 erwartet. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,28 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

