Optimismus in Zürich: SMI in Grün

In Zürich ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,11 Prozent stärker bei 13 992,32 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,669 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,294 Prozent auf 13 936,02 Punkte an der Kurstafel, nach 13 977,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 935,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 008,82 Punkten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,15 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 26.01.2026, bei 13 142,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, wies der SMI einen Stand von 12 822,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, erreichte der SMI einen Wert von 13 042,51 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5,62 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 941,92 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 2,58 Prozent auf 874,00 CHF), Logitech (+ 2,39 Prozent auf 71,16 CHF), Richemont (+ 1,57 Prozent auf 162,20 CHF), UBS (+ 0,91 Prozent auf 32,29 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,76 Prozent auf 71,94 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Holcim (-4,82 Prozent auf 71,14 CHF), Amrize (-2,38 Prozent auf 48,42 CHF), Sika (-1,28 Prozent auf 158,45 CHF), Swiss Re (-0,69 Prozent auf 130,20 CHF) und Geberit (-0,50 Prozent auf 641,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Holcim-Aktie. 826 675 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 326,237 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,63 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at