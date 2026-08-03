Optimismus in Zürich: SMI klettert schlussendlich

Am Montag beendete der SMI den Handel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 14 364,72 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,666 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,190 Prozent stärker bei 14 373,35 Punkten, nach 14 346,14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14 436,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 349,55 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Der SMI stand noch vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 14 424,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 13 136,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, notierte der SMI bei 11 836,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8,43 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 656,05 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 3,97 Prozent auf 85,34 CHF), Partners Group (+ 3,27 Prozent auf 694,00 CHF), Amrize (+ 3,00 Prozent auf 40,87 CHF), Sika (+ 2,97 Prozent auf 187,25 CHF) und Geberit (+ 2,71 Prozent auf 546,60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Holcim (-2,10 Prozent auf 71,80 CHF), Novartis (-1,66 Prozent auf 124,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,51 Prozent auf 202,60 CHF), Lonza (-0,36 Prozent auf 560,20 CHF) und Nestlé (-0,30 Prozent auf 80,77 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 862 811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 301,760 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,17 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at