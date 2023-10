Optimismus in Zürich: SMI legt am Nachmittag zu

Der SMI klettert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,18 Prozent auf 10 802,43 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,217 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,299 Prozent stärker bei 10 815,39 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 783,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 10 762,18 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 854,05 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SMI bereits um 1,57 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 06.09.2023, erreichte der SMI einen Stand von 10 924,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2023, wurde der SMI auf 10 986,78 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2022, notierte der SMI bei 10 391,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 1,61 Prozent abwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 395,33 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swiss Re (+ 2,23 Prozent auf 94,26 CHF), Novartis (+ 1,79 Prozent auf 88,79 CHF), Swiss Life (+ 1,77 Prozent auf 573,60 CHF), Holcim (+ 1,68 Prozent auf 56,96 CHF) und Partners Group (+ 1,64 Prozent auf 1 023,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Nestlé (-3,50 Prozent auf 99,30 CHF), Givaudan (-3,27 Prozent auf 2 809,00 CHF), Swisscom (-0,07 Prozent auf 537,00 CHF), Alcon (+ 0,20 Prozent auf 68,76 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,38 Prozent auf 262,50 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 2 852 246 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 276,300 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent an der Spitze im Index.

